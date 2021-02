BARONISSI. VALIANTE CONTRO L’ASL: “CHIUSA MEDIA PER UN SOLO POSITIVO, PRECEDENTE PREOCCUPANTE”

In data odierna, il dirigente medico del Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Salerno ha fatto pervenire al Comune di Baronissi e alla Scuola media “Villari” provvedimento di chiusura dell’intero istituto fino all’1 marzo, per un caso di positività di uno studente. Interessata e destinataria del provvedimento l’intera popolazione scolastica composta da 500 alunni. Un atto per la prima volta adottato che lascia perplessi se si considera che i casi di positività nell’intero istituto sono solo due (l’alunno risultato contagiato ieri e un docente la cui classe è già da oltre dieci giorni in quarantena).

