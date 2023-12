BARONISSI, VALIANTE NEL CAOS: PICARONE ANNUNCIA CANDIDATURA, SALTANO ACCORDI PER PROVINCIALI

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Baronissi Marco Picarone, con un lungo post su Fb, all’indomani del voto per le Provinciali, ha ufficializzato la sua candidatura alla carica di Sindaco, mandando a carte e 48 l’ennesima riunione che il Sindaco Valiante aveva convocato per trovare una soluzione unitaria. Valiante, oramai, non controlla piu’ la sua maggioranza: è accaduto anche in occasione delle provinciali quando l’impegno assunto da parte dei consiglieri di maggioranza per sostenere un candidato del territorio, garantito dallo stesso primo cittadino, è stato completamente disatteso. Ed, intanto, domani, in Consiglio Comunale, arriva il bilancio di previsione 2024 che potrebbe essere l’ultimo atto politico dell’attuale maggioranza, dilaniata tra le diverse candidature alla carica di Sindaco.

Share on: WhatsApp