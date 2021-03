BATTIPAGLIA. AGOSTINO SADA: “IN CAMPO CON VISCONTI PER COMBATTERE IMMOBILISMO DELLA CITTA'”

Agostino Sada, giovane imprenditore di Battipaglia, lancia la sua campagna elettorale per le prossime comunali 2021 al fianco del candidato sindaco Antonio Visconti: “sono con Antonio per combattere l’immobilismo della città”.

Un giovane imprenditore che si mette in gioco per le prossime comunali di Battipaglia. Quali sono i tuoi obiettivi?

“Migliorare la vivibilità della nostra città. in maniera più specifica, pianificare, realizzare e soprattutto controllare tutte le attività che riguardano la pulizia degli spazi pubblici. La gestione del verde (ville comunali, aree verdi, aiuole, litoranea, ecc.). E sicuramente una migliore programmazione del pest management, per evitare di incontrare qualche pantegana durante una passeggiata di sera. Inoltre mi piacerebbe molto vedere degli orti sociali in tutti i quartieri di Battipaglia. “RIPRENDIAMOCI LE NOSTRE VILLE COMUNALI”

La priorità delle amministrazioni comunali dovrebbe essere creare le condizioni per la nascita di nuovi posti di lavoro. Oggi cosa puo’ rendere Battipaglia piu’ attrattiva?

“Sicuramente sfruttare la posizione logistica strategica di Battipaglia. Ridurre la tassazione sulle attività locali (es. rifiuti). E come scrivevo prima coniugare uno sviluppo industriale ad una migliore qualità di vita percepita.”Battipaglia più bella = Più gente in strada =Negozi più pieni = ECONOMIA CHE GIRA”.

Hai deciso di sostenere la candidatura di Antonio Visconti. Perchè ?

Siamo cresciuti da ragazzi nella bella via Italia, con parcheggio scooter in piazza Aldo Moro lungo il Municipio. Viviamo Battipaglia da sempre. La crescita professionale reciproca, dovuta alle capacità, unite alla perseveranza ed al senso del dovere, mi portano a decidere che è arrivato il momento di dare il mio contributo, per assicurare un futuro migliore ad i nostri figli. E’ necessaria una classe dirigente nuova, che esca da questo immobilismo. Con gli stimoli giusti, provenienti da valori morali utili a costruire, con competenze manageriali consolidate e di successo. Antonio sicuramente ne è la sintesi. “Battipaglia PER BEN ESSERE”.