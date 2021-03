BATTIPAGLIA: LE COMUNALI ENTRANO NEL VIVO, IL CENTRO PIU’ VIVACE DELLA PROVINCIA

E’, di sicuro, Battipaglia il Comune in Provincia di Salerno che si segnala per la maggiore vivacità in vista delle prossime elezioni comunali 2021. Nel centro della Piana del Sele, oramai, sono in campo tutti i candidati alla carica di Sindaco che hanno preferito mettere da parte tatticismi e lunghe attese per affrontare la campagna elettorale. Ecco, allora, tutti i nomi in campo.

CECILIA FRANCESE – Da Sindaco uscente, Cecilia Francese, alla guida di una coalizione civica, non ha mai escluso la sua ricandidatura, maturata ed approvata all’interno di una parte dell’attuale maggioranza.

ANTONIO VISCONTI – Il Presidente del Consorzio Asi, in campo ufficialmente da due settimane, è alla guida di una coalizione composta da oltre 10 tra partiti ed associazioni.

UGO TOZZI – L’ex vice sindaco della prima giunta Francese ha deciso di presentare la sua candidatura, al momento sostenuta da quattro liste tra cui Fratelli d’Italia, Cambiamo! ed il Popolo della Famiglia.

ALFREDO LIGUORI – Tutta civica la compagine che, invece, sosterrà la corsa verso Palazzo di Città dell’ex primo cittadino di Battipaglia Alfredo Liguori.

FERNANDO ZARA – Parte da Forza Italia e da alcune liste civiche, invece, la campagna elettorale dell’ex sindaco di Battipaglia Fernando Zara.