BATTIPAGLIA. L’UNITA’ DEL CENTRO DESTRA ED IL MEZZO PASSO INDIETRO DI TOZZI

Qualcosa si muove all’interno dei partiti del Centro Destra della città di Battipaglia dove, in poche ore, dalla mancanza totale di un dialogo, si è passati ad una comunicazione unitaria di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, insieme per il bene della città ma, soprattutto, pronti a tutto pur di trovare l’unità sul nome di un candidato sindaco. Ed allora diciamo subito che la Lega è fuori dalla partita, non avendo proposto sul tavolo alcuna ipotesi concreta di candidatura alla carica di Sindaco: il problema è tutto tra Forza Italia e Fdi e, come pare chiaro a tutti, la partita di Battipaglia passa anche attraverso un accordo per il Comune di Salerno. Tozzi fa un mezzo passo indietro ? Chiaro che l’atteggiamento del medico battipagliese, già Vice Sindaco nella prima giunta della sindaca Francese, è diverso rispetto a qualche settimana fa: piu’ possibilista, meno intransigente, pronto anche a sacrificare il suo nome sull’altare dell’unità del centro destra. Un ticket con Fernando Zara ? E perchè no, un accordo modello Roma dove, all’elettorato, verrà proposto un candidato sindaco ed un candidato pro-sindaco, un’accoppiata da portare avanti per tutta la durata della campagna elettorale.

