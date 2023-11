BATTIPAGLIA. PRESENTATA LA TERZA EDIZIONE DI MAGIE DI NATALE, ORGANIZZATO DA RADICI E VALORI

Si è svolta ieri mattina presso la sala conferenze Vicinanza del Comune di Battipaglia la presentazione dell’evento benefico Magie di Natale organizzato per il terzo anno consecutivo da Battipaglia Radici e Valori col patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione Vinora e da quest’anno anche dell’associazione Fiaschello Battipagliese. Alla presenza della sindaca Cecilia Francese, del direttore artistico di Vinora Riccardo Conforti, del presidente di Fiaschello Battipagliese Mariella Liguori e del responsabile Qualità Italia di Mangia Italia Srl main sponsor dell’evento, il coordinatore di Radici e Valori, Luigi Spera, ha tracciato la linea della terza edizione. “Si tratta di una cena benefica che si terrà all’hotel San Luca il 6 dicembre prossimo il cui ricavato e’ destinato alle famiglie battipagliesi con bambini meno abbienti del nostro comune”. Il ricavato si tradurrà in buoni spesa e buoni acquisto per giocattoli o prodotti per la prima infanzia destinati a chi ne ha più bisogno per far sì che anche chi è più in difficoltà possa trascorrere un Natale come gli altri. L’invito della sindaca e’ stato chiaro anche quest’anno “agli imprenditori, ai battipagliesi, chiedo di acquistare il biglietto magari senza nemmeno andare necessariamente alla cena ma solo con l’intento di fare beneficenza e dare una mano a chi in questo momento ne ha più bisogno”. Il biglietto costa 55 euro, comprensivo anche della cena, e può essere acquistato presso le sedi o i referenti delle associazioni che aderiscono, presso alcuni esercenti che saranno resi noti nei prossimi giorni o prenotati inviando una mail all’indirizzo battipagliaradicievalori@gmail.com

Share on: WhatsApp