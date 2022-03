BCC MONTE PRUNO ED UNISA: ACCORDO PER NUOVE BORSE DI STUDIO

Si consolida e si arricchisce di nuovi importanti elementi il rapporto tra la Banca Monte Pruno, Dlivemedia ed il DiTas “Laboratorio didattico e di ricerca di Diritto delle imprese del Turismo ed attività dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Salerno”.

Al lancio dell’ultima iniziativa, per l’appunto, sono intervenuti il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Michele Albanese, il Direttore del DiTas dell’Università degli Studi di Salerno Prof. Domenico Apicella ed il Direttore di Dlivemedia Roberto Vargiu.

Il progetto intende premiare il merito di giovani studenti universitari, nell’ambito della forte azione dell’istituto di credito cooperativo, che insieme ai suoi partner, tra cui anche l’Associazione Monte Pruno Giovani, vuole dare slancio e stimoli agli studenti che si stanno distinguendo nel loro percorso accademico.

“Onore al Merito 2022” rappresenta la prima edizione di un percorso motivazionale e premiale, riservato a laureandi dei Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione, Economia e Management e Scienze Giuridiche (di età non superiore ai 26 anni) iscritti all’Università degli Studi di Salerno, attraverso due borse di studio in “Cinema, Cultura e Diritto” del valore di 750,00 euro cadauna , le quali hanno specifiche finalità e potranno essere utilizzate per il pagamento dell’Iscrizione all’Università oppure per un Corso di Formazione, un Master Post Laurea o uno Stage in Italia o all’Estero.