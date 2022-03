SIANO. FIORDELISA LEONE: “IL COMUNE PRONTO A SOSTENERE LE EMERGENZE SOCIALI ED ECONOMICHE”

“Il Comune di Siano, grazie all’impegno del Sindaco Marchese e di tutta la Giunta, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alle famiglie in difficoltà ed oggi, dinanzi ad una nuova crisi legata al costo dell’energia, ci prepariamo a garantire altri aiuti a tutti i concittadini alle prese con problemi di natura economica e sociale”. Fiordelisa Leone, Assessore Comunale alle Politiche Sociali del Comune di Siano, guarda con preoccupazione al futuro. “Negli ultimi due anni abbiamo assistito al sorgere delle nuove povertà, quelle legate al Covid ed alle chiusure imposte dal Governo, oggi ci dobbiamo preparare a quelle legate al costo dell’energia. Siamo pronti, come Amministrazione Comunale, già per la fine del mese di Marzo, a pubblicare un nuovo bando per i Bonus Alimentari. Nell’ultima tornata sono state oltre 150 le domande, presentate per accedere ai bonus. Spero, vivamente, che per il prossimo bando ci siano sempre meno richieste grazie ad un miglioramento delle condizioni economiche generali ma temo che dovremo prepararci ad un nuovo momento di crisi. Grazie all’impegno del Sindaco Marchese e con il contributo fondamentale di tutte le associazioni presenti sul territorio, cerchiamo di tenere monitorate le situazioni di estrema povertà e lo facciamo con attenzione ma anche con grande riserbo.”

Share on: WhatsApp