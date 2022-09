BCC MONTE PRUNO PROTAGONISTA PER LE BORSE DI STUDIO NEL COMUNE DI POLLA

Lunedì 26 settembre p.v. , alle ore 11:00, presso l’Auditorium “Rocco Giuliano” a Polla, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio indirizzate a giovani studenti di Polla, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Polla.

L’iniziativa vede la collaborazione della Fondazione Monte Pruno e la vicinanza della Banca Monte Pruno, sempre particolarmente sensibili verso progetti che puntano a valorizzare le giovani generazioni.

Interverranno il Sindaco di Polla Massimo Loviso, la Dirigente Scolastica Sabrina Rega, il Presidente della Fondazione Monte Pruno Michele Albanese, l’Assessore alla Scuola del Comune di Polla Federica Mignoli.

“E’ naturale essere particolarmente sensibili- ha dichiarato il Presidente Michele Albanese – quando ci vengono proposte iniziative della specie. Supportare con la Fondazione Monte Pruno il progetto del Comune di Polla vuol dire conferire il giusto merito a giovani studenti che si sono distinti nei loro studi. Quotidianamente siamo impegnati nel trasferire ai giovani i valori giusti e i messaggi migliori e quelli relativi alla meritocrazia siamo certi che possano sviluppare nuove e più intense energie, in grado di spingere le giovani generazioni verso traguardi sempre più ambiziosi. Questa iniziativa non si rivolge solo ai premiati, ma anche agli altri ragazzi perché tutti devono sapere che lo studio è indispensabile per affrontare il futuro e che se si studia con profitto tutte le vette saranno raggiungibili ed arrivano giustamente anche i meritati riconoscimenti. Tantissimi giovani, che abbiamo premiato nel tempo, ancora riconoscono l’importanza di quel sentito gesto di attenzione e motivazione ricevuto e l’obiettivo è di potenziare ed allargare sempre più questa platea in nome del futuro, della meritocrazia e della crescita di ognuno sotto tutti i punti di vista”

