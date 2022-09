DA AZIONE A NOI MODERATI: ECCO LA SCELTA DI ANTONIO VALITUTTO ALLA VIGILIA DEL VOTO

“Lascio Azione e tutte le cariche affidate. Ringrazio D’Alessio per la fiducia riposta in me. Rinuncio al ruolo di componente dell’ esecutivo provinciale e del direttivo regionale. Azione a Salerno è fatta da persone perbene, ma Azione non è più quella che noi avevamo creato, ma carrozzone di ex forzisti in cerca di nuova visibilità.”

Lo scrive in una nota Antonio Valitutto.

“Calenda ha tradito il progetto e io non mi riconosco in questa Azione renziana piddina nella gestione. Vado con Noi Moderati e Pino Bicchielli con cui sono cresciuto nella Gioventù socialdemocratica. So di trovare una persona con una visione politica analoga alla mia e un progetto che vuole davvero un paese diverso come sempre lo hanno voluto e realizzato i Moderati dal 800 ad oggi.”