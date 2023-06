BELLIZZI, COMUNALI 2024. TRE IN CORSA COME SINDACO: VOLPE, PELLEGRINO E MADDALO

A meno di un anno dalle prossime elezioni comunali di Bellizzi, il quadro politico del centro della Piana del Sele inizia a chiarirsi, in attesa che, come annunciato, il Parlamento approvi la norma sul terzo mandato per i sindaci dei Comuni con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Mimmo Volpe, Sindaco da quasi 10 anni, attende l’ok per avviare la sua campagna elettorale come lo sta già facendo il suo ex alleato Nicola Pellegrino.

Il noto imprenditore del settore farmaceutico, nei prossimi giorni, presenterà alla cittadinanza il nuovo movimento politico con il quale affrontare l’appuntamento elettorale della primavera del 2024.

Nell’area di centro destra, invece, pare scontata la candidatura alla carica di Sindaco dell’attuale consigliere comunale Angelo Maddalo che, il prossimo 30 giugno, con una manifestazione di piazza, siglerà un patto con la città, proprio in vista delle Comunali 2024.