SALERNO. LA PROPOSTA DI ILARDI: “UN’AREA GRANDI EVENTI A CAPITOLO SAN MATTEO”

“L’enorme l’impatto economico generato dai concerti di Marco Mengoni e Vasco Rossi suggerisce una riflessione sulla opportunità di creare, nel comune di Salerno, una struttura dedicata ai grandi eventi, evitando così il deterioramento connesso all’uso promiscuo dello Stadio Arechi.”

Lo scrive il Presidente Provinciale di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi.

A tal fine, proponiamo l’utilizzo dell’area di Capitolo San Matteo, attualmente vuota, strategica dal punto di vista della viabilità e particolarmente suggestiva grazie allo sbocco al mare di cui gode. In questo modo Salerno potrebbe candidarsi per ospitare stabilmente importanti manifestazioni canore e kermesse di ogni genere, con positive ricadute economiche ed occupazionali per tutta la provincia.