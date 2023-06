FORZA ITALIA. INCARICO PER IL SINDACO PASQUALE ALIBERTI: VICE COORDINATORE REGIONALE

E’ stato direttamente il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello a voler riconoscere un incarico per il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti con il quale, nel corso dell’ultima tornata elettorale, Forza Italia, nel centro dell’agro, è tornata ad essere il primo partito. Per Aliberti, che è alle prese con la composizione della Giunta Comunale di Scafati, è arrivata la nomina a Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia in Campania: il tutto alla vigilia delle elezioni europee del prossimo anno che, in Provincia di Salerno, come nel resto della Regione saranno un importante banco di prova elettorale, anche in vista della prossima scadenza per le Regionali del settembre del 2025.

Share on: WhatsApp