MERCATO SAN SEVERINO. CARLO GUADAGNO: “GRANDE ATTENZIONE ALLA PULIZIA IN CITTA’ “

E’ soddisfatto Carlo Guadagno, Assessore Comunale all’ambiente del Comune di Mercato San Severino, anche dopo gli interventi di sanificazione e pulizia delle strade, effettuate dalla società che si occupa della gestione della raccolta differenziata in città.

“Esprimo soddisfazione” sottolinea l’assessore Carlo Guadagno ” per la sanificazione posta in essere dalla Sieco. La nostra Città è monitorata a 360 gradi (dalle singole Frazioni fino al Centro di Mercato San Severino) nel rispetto della tutela igienico- sanitaria. Il nostro obiettivo è quello di garantire un servizio completo per sanificare un ampio Territorio vasto ben 31 chilometri quadrati”.