BELLIZZI. IL SINDACO MIMMO VOLPE AL TERZO MANDATO RIPARTE CON LA STESSA GIUNTA DEGLI ULTIMI 5 ANNI

Anche a Bellizzi il Sindaco Mimmo Volpe applica la regola secondo la quale “squadra che vince, non si cambia”. E cosi’, in occasione della prima seduta del Consiglio Comunale, dopo la sua terza vittoria consecutiva, ha ufficialmente presentato alla città la Giunta Comunale, identica per composizione e deleghe a quella con la quale ha affrontato la campagna elettorale.

A Fabiana Siani va la delega per la “Pubblica Istruzione”, a Cristina Florio, invece, la delega per lo “Spettacolo” ed, infine, ad Antonella Capaldo, quella alla “Cultura”. Per la carica di vicesindaco, c’è il nome di Vitantonio Strifezza, con la delega all’ “Igiene Pubblica”, tematica a cui lo stesso Mimmo Volpe, tiene molto e che negli anni ha visto Bellizzi, tra i comuni più puliti d’Italia;

“Bilancio e Programmazione” ad Antonio Fereoli, che in queste comunali ha investito tutto se stesso, circondato dall’effetto dei suoi figli, che lo hanno supportato in ogni occasione;