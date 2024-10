BELLIZZI. NICOLA PELLEGRINO: “IN DUE GIORNI 100 NUOVE ADESIONI PER FORZA ITALIA”

Anche il Comune di Bellizzi è stato coinvolto, nel corso dell’ultimo fine settimana, dalla mobilitazione di piazza, organizzata in tutta la Provincia di Salerno dai Giovani di Forza Italia, per le nuove adesioni al partito degli azzurri. Nel centro della Piana del Sele, organizzata dal consigliere comunale Nicola Pellegrino, che ha avuto come ospite il Sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, la campagna di adesione ha toccato quota 100.

Un grande successo per il tesseramento di Forza Italia!

Le due giornate di tesseramento organizzate presso la sede del movimento civico Futuro in Comune sono state un vero successo! Grazie all’impegno e alla partecipazione di tutti, abbiamo superato le 100 adesioni. Lo scrive il Consigliere Comunale di Bellizzi Nicola Pellegrino.

Orgoglioso del lavoro che stiamo facendo e più che mai fiducioso per il brillante futuro che ci aspetta. Insieme possiamo costruire un domani migliore, con passione e dedizione!

Un sincero GRAZIE a tutti coloro che sono venuti a trovarci e hanno deciso di unirsi a noi in questo cammino. Il vostro sostegno è fondamentale!