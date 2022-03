BENI CULTURALI IN PROVINCIA DI SALERNO, MORRA: “IN VISITA IN TUTTI I NOSTRI SITI”

La Provincia di Salerno, prosegue le attività di monitoraggio e ricognizione delle criticità su cui intervenire in merito alla conservazione e manutenzione del patrimonio culturale dell’Ente, per poi valutare al meglio tutte le possibilità di finanziamento anche attraverso le risorse del PNRR.

“Oltre al Museo archeologico di Salerno – dichiara il Presidente Michele Strianese – stiamo valutando con attenzione lo stato di conservazione di tutti gli altri nostri spazi museali e beni culturali per individuare gli interventi prioritari e ovviamente l’adeguato sostegno economico. Ci stiamo attivando su più canali, sia con la Regione Campania che attraverso i fondi del PNRR.

In sinergia con il Consigliere provinciale delegato alle politiche culturali, valorizzazione e conservazione del patrimonio museale delle biblioteche e dei beni culturali Francesco Morra, con il supporto del settore Pianificazione strategica e sistemi culturali diretto da Gioita Caiazzo, proseguono quindi i sopralluoghi che si sono tenuti al Museo archeologico di Nocera Inferiore, a Villa De Ruggiero di Nocera Superiore, al Castello di Arechi e all’Area archeologica di Fratte.”

Aggiunge il Consigliere Morra: “Stiamo visitando tutti i nostri siti culturali perché ora è necessario individuare gli eventuali lavori da effettuare sia nell’immediato che nel medio periodo. A Villa De Ruggiero era presente con noi anche il Consigliere provinciale Rosario Danisi. Il settore sta lavorando per partecipare all’Avviso pubblico per “l’accesso ai contributi a sostegno dei Musei di Ente Locale e d’interesse Locale. Esercizio finanziario 2022 (Regione Campania Decreto Dirigenziale n. 32 del 31.01.2022)” e per partecipare all’Avviso pubblico per la presentazione di “Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR”.