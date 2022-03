UDC, SICA BACCHETTA POLICHETTI: “PARLA A TITOLO PERSONALE E NON DEL PARTITO”

“Le dichiarazioni rilasciate dal dottor. Mario Polichetti contro l’onorevole Edmondo Cirielli sono da considerarsi a titolo personale, in quanto non rispecchiano la posizione politica dell’Udc della provincia di Salerno”. Lo precisa, in una nota stampa, il commissario provinciale dell’Unione di Centro Ernesto Sica: “Invito il dottor Polichetti, che ricopre anche incarichi importanti all’interno del nostro partito, a spendere il suo tempo per rafforzare l’Udc sul territorio – soprattutto in vista delle imminenti elezioni amministrative – invece di continuare con sterili polemiche contro un parlamentare ed esponente nazionale di un partito con cui siamo alleati nella maggioranza dei comuni e delle regioni italiane. L’Udc da me guidata – seguendo le direttive politiche nazionali – è al lavoro per favorire l’unità del centrodestra e continuerà a dialogare con i partiti della coalizione. E dunque anche con Fratelli d’Italia e l’onorevole Cirielli” conclude Sica.

