BERLUSCONI ALZA LA VOCE CONTRO I DISSIDENTI: “LA LINEA POLITICA LA DECIDO IO”

Silvio Berlusconi, tornato a pieno regime sulla scena politica nazionale, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, bacchetta i dissidenti – guidati dai Ministri Gelmini, Brunetta e Carfagna – lasciando intendere che ogni decisione politica di Forza Italia spetta a lui, salvo che altri non facciano scelte politiche diverse. Berlusconi, nel corso della lunga intervista, lascia intendere anche che le elezioni politiche anticipate, subito dopo il voto per il Colle, non rientrano nelle priorità di Forza Italia. Bocciate le istanze di autonomia dei Ministri Gelmini, Brunetta e Carfagna, adesso all’interno di Forza Italia potrebbe scattare un “redde rationem”, con la scelta di numerosi parlamentari di lasciare Forza Italia per dare vita ad un nuovo soggetto politico di centro.

Share on: WhatsApp