BRACIGLIANO, COMUNALI 2022. RESCIGNO: “TRE NOMI IN CAMPO, AL LAVORO PER L’UNITA’ “

Antonio Rescigno, Sindaco in carica del Comune di Bracigliano, fermo al palo per le prossime comunali 2022 per il vincolo del terzo mandato, guarda all’interno della propria squadra di Governo per individuare il nome sul quale puntare per dare continuità all’azione amministrativa. “Siamo sempre al lavoro per il bene della nostra Comunità – dichiara Rescigno ad Agenda Politica – ma stiamo guardando con attenzione anche al futuro. Abbiamo tre nomi sui quali poter contare per la prossima tornata elettorale e sono tutti e tre componenti dell’attuale squadra di Governo: il Vice Sindaco Domenico Moccia, l’assessore Giovanni Cardaropoli e l’altro assessore Anna Campanella. Nei prossimi giorni ci incontreremo con tutti gli esponenti della maggioranza e sono certo che troveremo, tutti insieme, la sintesi su di un nome che garantisca l’unità della squadra la continuità dell’attività amministrativa portata avanti negli ultimi 10 anni”.

