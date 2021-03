BRACIGLIANO. PER GLI OVER 80 INIZIATA LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE A BARONISSI

E’ iniziata anche a Bracigliano la campagna vaccinale per gli over 80, che a partire da questa settimana sono chiamati ad effettuare le somministrazioni delle dosi di siero anti-covid rispettando l’ordine prestabilito.

Questa prima categoria, secondo le indicazioni fornite dalla competente Asl territoriale, dovrà recarsi presso il Palairno di Baronissi, dove l’Ente locale ha allestito (a seguito del nulla osta da parte dell’azienda sanitaria locale) un’apposita area per eseguire le inoculazioni delle dosi di vaccino ai soggetti beneficiari.

Intanto, il Sindaco di Bracigliano, Antonio Rescigno, da circa 20 giorni ha presentato un’istanza alla competente Asl territoriale, indicando come possibili punti vaccinali sul proprio territorio di competenza l’ex sede Municipale in piazza delle Libertà o, in alternativa, la sede dello storico Palazzo De Simone, al fine di agevolare i propri concittadini nella somministrazione delle dosi, evitando spostamenti in altri territori.

“Purtroppo – dichiara il Primo Cittadino – siamo molto indietro con le somministrazioni del vaccino rispetto ad altri territori e rispetto alla media Nazionale. In particolare, la Valle dell’Irno si trova con un numero di soggetti vaccinati molto basso e questo non favorisce il raggiungimento, in tempi rapidi, della tanto attesa immunità di gregge con il conseguente innalzamento dei livelli di sicurezza. Tra l’altro, sto sollecitando l’Asl locale affinchè conceda l’autorizzazione per l’allestimento di un punto vaccinale sul nostro territorio per evitare che, soprattutto i nostri anziani, debbano sobbarcarsi degli scomodi spostamenti verso altri territori”.

In attesa del placet da parte dell’Asl per l’autorizzazione dell’allestimento della sede vaccinale a Bracigliano, il Primo Cittadino rivolge un accorato invito alle autorità competenti di dar corso con sollecitudine all’approvvigionamento delle dosi di vaccino per avanzare in questa campagna di somministrazione, favorendo un immediato ritorno alla normalità quotidiana.