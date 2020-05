BRUNO RUOTOLO (CAMBIAMO!): “LA GENTE DEL VALLO DI DIANO VUOLE ESSERE RISPETTATA”

Incredibilmente, dopo la chiusura forzata per tutti, morti e pesanti ripercussioni sociali ed economiche, il governo Conte esclude dalle zone rosse e, quindi, dai giusti ristori, il Vallo di Diano e tutta la Campania.

Ancora una volta il governatore De Luca viene schiaffeggiato e considerato poco dal suo stesso partito di governo.

Non è più tempo di chiacchiere.Lo dichiara Bruno Ruotolo, esponente del Coordinamento Provinciale di Cambiamo.

La regione provvedesse a mettere in campo, immediatamente, denaro vero per tutta quella popolazione ed imprenditori abbandonati dal governo nazionale, evitando di fare solo spot elettorali.

Ad oggi la gente e gli imprenditori del vallo di Diano hanno avuto solamente tante vuote promesse.

Se ci si tiene alla propria comunità si agisce in concreto e in maniera determinata con tutti, nessuno escluso.

La gente del Vallo di Diamo dignitosamente chiede di essere rispettata.

