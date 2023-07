CALENDA SI SMARCA DA PD E M5S: “SFIDUCIA A SANTANCHE’? NOI CI ASTENIAMO”

Votare la sfiducia al ministro del Turismo Daniela Santanchè “è una stupidaggine”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo a Sky Tg24. “Si tratta di una scelta del Movimento cinque stelle da cui noi ci asterremo – ha spiegato -. E non perché non troviamo ciò che ha fatto incompatibile con il suo stato, ma perché così facendo il partito vuole dire che loro sono i più tosti dei tosti”.

Per Calenda, “se non paghi i dipendenti, se prendi i soldi da una società mentre è in crisi, è qualcosa che il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni dovrà spiegare agli italiani” ma “votare la sfiducia è un’operazione demenziale e non capisco perché il Partito democratico gli sia andato dietro”, ha concluso l’ex ministro dello Sviluppo economico