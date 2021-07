CAMBIAMO-CORAGGIO ITALIA: “E’ SEMPRE ALLARME SICUREZZA IN PROVINCIA DI SALERNO”

“Assistiamo ancora una volta violenza gratuita da parte di persone violente e non rispettose del prossimo e delle regole verso i cittadini onesti.

L’ultimo caso a Battipaglia, un aggressione di una donna incinta, era in spiaggia , ed è successo tutto davanti anche agli occhi di bambini, aggredita con una bottiglia rotta alla gola.”

Lo dichiara il Delegato provinciale Cambiamo – Coraggio Italia Salerno Niko Peduto

Ringraziamo le forze dell’ordine sempre pronti alla chiamata, difatti è stato allertato il 112 e nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto gli agenti di Polizia di Stato i quali hanno tratto in arresto l’aggressore.

Invitiamo ancora una volta , tutti sindaci a sensibilizzare la questione sicurezza con sistemi di videosorveglianza, sui territori ed il Prefetto come intermediario con il governo a farsi promotore di richiedere più risorse economiche per mezzi ,uomini e donne. Vogliamo dire Basta alla violenza in genere e basta alla violenza sulle donne.