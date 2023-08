CAMERA E SENATO TORNANO A RIUNIRSI DOPO PAUSA ESTIVA: SI RIPRENDE IL 5 SETTEMBRE

L’appuntamento è per martedì prossimo, 5 settembre, quando le Assemblee di Camera e Senato torneranno a riunirsi, rispettivamente alle 15 ed alle 16:30, per la discussione generale relativa alla ratifica ed all’esecuzione di alcuni Accordi internazionali. Saranno settimane impegnative, quelle che aspettano i parlamentari da qui sino alla fine dell’anno. Mercoledì 6 settembre, la commissione Affari costituzionali di Montecitorio svolgerà alcune audizioni informali, tra cui quella del presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), Giuseppe Santalucia, nell’ambito dell’esame delle quattro proposte di legge costituzionali presentate da Forza Italia, a prima firma Tommaso Antonino Calderone, dalla Lega, a prima firma Jacopo Morrone, e da Azione-Italia viva, con Enrico Costa e Roberto Giachetti, in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura.

