SIANO. MAGGIORANZA NEL CAOS, IL VICE SINDACO NON FIRMA LETTERA CONTRO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Maggioranza nel caso a Siano, il comune guidato dal Sindaco Giorgio Marchese dove il caso della revoca delle deleghe al Comandante della Polizia Municipale, corre il rischio di trasformarsi in un caso politico. Proprio oggi, infatti, il sindaco Marchese ha emesso un nuovo decreto contro il Comandante, nel quale si parla anche di assenza ingiustificata dal posto di lavoro e non si esclude che possa trasformarsi in un provvedimento ancora piu’ duro. Intanto la maggioranza ha firmato una lettera con la richiesta di chiarimenti allo stesso Comandante ma, nel documento, mancherebbe il nome del Vice Sindaco Rocco Di Filippo che, secondo molte voci provenienti dal centro della Valle dell’Irno, non avrebbe condiviso le decisioni del Sindaco Giorgio Marchese.

