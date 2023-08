BRACIGLIANO. ANTONIO RESCIGNO: “PARTE TRA LE POLEMICHE IL CAMPO ESTIVO”

Una confusione amministrativa che si riflette anche a livello di gestione delle iniziative per i giovani. Così come avvenuto per il Campo Estivo 2023, in programma presso lo storico “Palazzo De Simone” a Bracigliano e rivolto ai minori del territorio frequentanti le scuole dell’infanzia, elementari e medie.

Ad evidenziare i ritardi, che hanno generato disorientamento tra le famiglie chiamate ad iscrivere i propri figli al Campo Estivo”, sono stati i Consiglieri del Gruppo “Radici” composto da Franco Angrisani, Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Campanella.

“Una pessima organizzazione – hanno evidenziato i Consiglieri del Gruppo “Radici” – quella messa in atto dall’attuale Amministrazione Comunale in riferimento alla gestione e all’inaugurazione del Campo Estivo 2023 rivolto ai giovani del nostro territorio. L’iniziativa ludico-ricreativa, in un primo momento, doveva cominciare il 22 agosto e concludersi il 9 settembre. Poi, per ragioni ancora ignote, l’apertura del Campo è stata prevista per lunedì 28 agosto e si concluderà venerdì 8 settembre. Tale differimento ha generato confusione tra le famiglie interessate, alcune delle quali, a quanto pare, non sarebbero riuscite in tempo ad iscrivere i loro figli”.

“La cattiva gestione nell’organizzazione del Campo Estivo 2023 – concludono i Consiglieri del Gruppo “Radici” – è indice di una incapacità governativa che si riflette in tutti i settori di gestione della cosa pubblica. E’ giusto evidenziare tali mancanze per mettere in guardia tutti i cittadini”.

Il Campo Estivo, come da comunicazione riportata sui canali istituzionali, sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 fino alle ore 13.00, limite di orario entro il quale i genitori potranno andare a prelevare i propri figli.