CANDIDATURE PD PER LE POLITICHE, I PICENTINI COMPLETAMENTE ESCLUSI DALLA LISTA

I Comuni dei Picentini, da Giffoni Valle Piana a Montecorvino Pugliano, da Pontecagnano Faiano a Giffoni Sei Casali, passando per San Cipriano Picentino e la stessa Battipaglia, sono stati completamente esclusi dalla lista delle potenziali candidature che la Direzione Provinciale del Partito Democratico ha predisposto in vista delle elezione del prossimo 25 Settembre.

Fuori dai giochi – anche solo per una candidatura di bandiera – il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano che aveva allertato i suoi piu’ stretti collaboratori per una possibile campagna elettorale per le prossime elezioni politiche.

Nessun riferimento al Comune di Battipaglia dove il sindaco Francese aveva avviato, negli ultimi mesi, un dialogo di collaborazione politica anche con i vertici del Partito Democratico della Provincia di Salerno.