CAPACCIO DINANZI AD UN BIVIO: VOTO A GIUGNO 2025 O LUNGO COMMISSARIAMENTO

I Consiglieri Comunale di Capaccio sono dinanzi ad un bivio: dimettersi prima del 28 Febbraio ed aprire la strada alle elezioni a Giugno 2025 oppure lasciare campo ad un lungo commissariamento Prefettizio del Comune che, in caso di necessità, potrebbe arrivare fino a 2 anni di durata. In queste ore, nel centro della Piana del Sele, sono in corso febbrili riunioni perchè all’interno dei consiglieri comunali di maggioranza non c’è unità sul percorso da intraprendere per il futuro politico del Comune.

In attesa di conoscere la verità sulla validità della firma del Sindaco sospeso Alfieri, finita al centro di una interrogazione parlamentare al Ministero dell’Interno, resta il rischio concreto che tutti i consiglieri comunali di maggioranza, in caso di commissariamento, possano essere dichiarati ineleggibili per la vicenda legata al dissesto finanziario dell’Ente.