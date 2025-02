RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: 19 FEBBRAIO IL QUESTION TIME

“La Sentenza del gennaio 2025 della Corte Europea dei diritti dell’uomo sulla situazione di inquinamento ambientale della cosiddetta ‘Terra dei Fuochi’” sarà tra i temi oggetto delle interrogazioni che verranno discusse in Consiglio Regionale della Campania nel Question Time che si terrà mercoledì 19 febbraio 2025 dalle ore 11 alle ore 13. A presentare la relativa interrogazione, diretta all’assessore all’ambiente Fulvio Bonavitacola, la consigliera regionale Vittoria Lettieri (De Luca Presidente). Tra le altre interrogazioni, i “Canoni di locazione ERP, aumenti spropositati con l’entrata in vigore (01.01.2025) del Regolamento regionale 29 dicembre 2023, n. 2” ad iniziativa del consigliere Livio Petitto (Moderati e Riformisti) e rivolta all’assessore all’urbanistica Bruno Discepolo, al quale è indirizzata anche l’interrogazione del consigliere Gennaro Saiello (M5S) sulla “attivazione misure regionali di sostegno all’affitto – bonus affitti” ; a seguire, la “Richiesta delucidazioni cabina elettrica Comune di Arzano (NA)” del consigliere Pasquale Di Fenza (Azione-Per-P.R.I.), diretta al Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, destinatario anche delle interrogazioni del consigliere Raffaele Maria Pisacane (FdI) sui “Premi di laurea Anno Accademico 2022/2023″, del consigliere Tommaso Pellegrino (Italia Viva) sui “Day Hospital Diagnostici per le malattie reumatiche e per altre patologie gravi”, del consigliere Francesco Cascone (FI) sulle “Problematiche relative alle criticità dell’emergenza oculistica in Regione Campania” e sui “Servizi di collegamento della tratta Capri/Napoli”. Infine, l’interrogazione, presentata dal consigliere Luigi Abbate (P.S.I.,Campania Libera,Noi di Centro,Noi Campani), sulla “Hanon Systems stabilimento Benevento – vertenza e tavolo di crisi” , diretta all’assessore alle Attività produttive e lavoro, Antonio Marchiello.

