PROVINCIA DI SALERNO. E’ GIA’ BRACCIO DI FERRO TRA DE MAIO E LANZARA PER IL DOPO ALFIERI

In attesa di conoscere la data – con ogni probabilità tra fine maggio ed inizio giugno – nella quale i Sindaci ed i Consiglieri Comunali della Provincia di Salerno saranno chiamati ad eleggere il nuovo Presidente della Provincia, dopo le dimissioni di Alfieri, è già iniziato il braccio di ferro, tutto interno al Partito Democratico, tra il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio ed il primo cittadino di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara. Uno scontro che corre il serio rischio di lacerare il Pd che, con ogni probabilità, andrà ad eleggere il nuovo Presidente dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul Terzo Mandato per De Luca. E mentre De Maio sta già lavorando ad un documento di sostegno da parte di numerosi sindaci dell’Agro – territorio molto importante anche in chiave elettorale per le Regionali – il Sindaco di Pontecagnano Faiano proverà a fare la stessa cosa con l’area geografica di sua competenza, dove, pero’, esistono anche altre ipotesi di candidatura come quella del Sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe. Ed a proposito di Lanzara, dall’area della Valle dell’Irno, inizia a circolare anche il nome dell’attuale Sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara che, nel 2022, affrontò una durissima campagna elettorale per le Politiche contro il centro destra nel collegio maggioritario della Camera dell’Agro.

