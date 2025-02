IMMA VIETRI (FDI): “GOVERNO MELONI LOTTA CONTRO EVASIONE MA NON PERSEGUITA I CITTADINI”

“Ancora una volta i numeri veri smentiscono le fake news della sinistra. I dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate dimostrano con chiarezza l’efficacia delle politiche economiche del Governo Meloni. Nel 2024, grazie alle nuove misure adottate, sono entrati nelle casse dello Stato 33,4 miliardi di euro, con un incremento di 2 miliardi rispetto all’anno precedente. Di questi, 26,7 miliardi provengono direttamente dal recupero dell’evasione fiscale. Inoltre, il gettito spontaneo è cresciuto di ben 43 miliardi, raggiungendo i 587 miliardi complessivi, con un incremento dell’8% rispetto al 2023. La sinistra se ne faccia una ragione: il governo di Fratelli d’Italia ha scelto di combattere gli evasori, anziché perseguitare i cittadini. In attesa dell’ennesima errata valutazione delle opposizioni, noi andremo avanti su questa strada, che è quella giusta per per tutelare i conti pubblici e contrastare l’evasione fiscale”. Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

