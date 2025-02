SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “AL VIA MANUTENZIONE NELLA VILLA COMUNALE”

Questa mattina abbiamo aperto un altro cantiere, quello per una ristrutturazione davvero radicale della vasca e delle fontane artistiche della nostra Villa Comunale “Giuseppe Corazziere”. Le opere riguardano in primis gli impianti idraulici e gli ugelli delle varie fontane.

Il vecchio impianto e’ obsoleto e non piu’ riparabile, per cui sara’ interamente demolito.

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco di San Valentino Torio.

Costruiamo, dunque, un nuovo sistema idraulico per il riciclo delle acque e nuove fontane artistiche.

Sara’ un’ opera davvero straordinaria e totalmente nuova per la nostra Villa Comunale, che realizziamo interamente con fondi di bilancio.

Ringrazio per l’ impegno l’ Assessore alla Manutenzione Raffaella Zuottolo, l’ Arch. Onofrio Abronzo Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, il geom. Francesco Ruggiero collaboratore UTC.

Nelle settimana passate abbiamo fatto un lavoro radicale di potature di alberi e piante per avere una villa comunale sempre piu’ bella ed accogliente.

Per la fine di Maggio, forse anche prima, avremo una nuova vasca ed un nuovo impianto per la nostra bellissima villa comunale.