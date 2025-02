SCAFATI. IL SINDACO ALIBERTI SUPERA LO SCOGLIO DELLA SFIDUCIA: DUE DISSIDENTI TORNANO IN MAGGIORANZA

Il Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti resta in sella: la mozione di sfiducia, che era in discussione nella seduta del Consiglio Comunale di ieri sera, si è sgonfiata con due dissidenti che, proprio nel corso del dibattito, hanno annunciato di voler proseguire il percorso politico con la maggioranza dell’attuale primo cittadino. Aliberti, dunque, rimane saldamente in carica e guarda al futuro, a cominciare dalla prossima tornata elettorale per le Regionali 2025 quando il Comune di Scafati dovrà esprimere il nome di un candidato per la carica di consigliere regionale. Con quale schieramento ? Resta aperto il dubbio, dopo le recenti dichiarazioni di Aliberti che, pur appartenendo a Forza Italia, si era detto pronto a sostenere il candidato Presidente Vincenzo De Luca. A questo punto le prossime settimane saranno decisive per comprendere quali saranno le scelte politiche di Aliberti: con il centro destra o dall’altra parte.

Share on: WhatsApp