ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE) INCONTRA GLI AGENTI ASSICURATIVI SUL TEMA DECONTRIBUZIONE SUD

Sarà il deputato di Azione Antonio D’Alessio, venerdi’ 20 Febbraio, a Salerno, ad illustrare agli agenti assicurativi una possibile soluzione alla vicenda Decontribuzione Sud che preoccupa tanti operatori del settore.

Gli assicuratori e i broker che avevano utilizzato legittimamente la cosiddetta ‘Decontribuzione Sud’ (così come i commercianti e altre categorie) sono stati erroneamente considerati alla stregua degli istituti assicurativi e delle banche. L’Inps sta quindi procedendo con il recupero economico rispetto a quello che era stato portato in decontribuzione. Abbiamo, con un’interrogazione e un question time, sottoposto la vicenda al ministro Calderone che ha riconosciuto la fondatezza di queste doglianze assicurando che il recupero da parte dell’Inps sarebbe stato bloccato.

La situazione tuttavia, ad oggi, non è stata risolta e l’Inps ha continuato a richiedere decine di migliaia di euro a tutti gli agenti del sud, increduli e preoccupati.

Venerdi a Salerno al Novotel è prevista una iniziativa con la partecipazione di vertici sindacali degli agenti assicurativi alla presenza del deputato di Azione Antonio D’Alessio.