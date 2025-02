COLTIVIAMO L’ITALIA, L’INIZIATIVA DI FRATELLI D’ITALIA A CAPACCIO PAESTUM VENERDI’ 21 FEBBRAIO

Si terrà venerdì 21 Febbraio 2025 con inizio alle ore 11, presso il Savoy Beach Hotel di Capaccio-Paestum (via Poseidonia 41), la manifestazione dal titolo “Coltiviamo l’Italia”. L’incontro con gli operatori e le rappresentanze dei settori Agricoltura e Pesca e’ stato promosso dal Dipartimento Nazionale Agricoltura di Fratelli d’Italia. Interverranno: Michele Gioia, Responsabile Regionale Settore Agricoltura FdI; l’On. Marco Cerreto, Capogruppo FdI in Commissione Agricoltura Camera dei Deputati; il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regione FdI Campania; l’On. Aldo Mattia, Responsabile Nazionale del Dipartimento Agricoltura di FdI.

Il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania, ha dichiarato: “Si tratta di un importante momento di confronto e ringrazio il Dipartimento Nazionale per aver scelto questo appuntamento in Campania. Parliamo di settori strategici per l’Economia dei nostri territori e non è un caso che lo stesso Ministro Lollobrigida sia stato già molteplici volte in Campania ed in particolare nella Piana del Sele e in Costiera Amalfitana. Siamo un grande racconto delle produzioni d’eccellenza e del Made in Italy, dalla quarta gamma alla mozzarella di bufala, così come per la pesca del tonno con la prima flotta d’Italia. L’incontro è aperto anche alla partecipazione dei cacciatori tanto bistrattati da una sinistra assurda nel suo fanatismo e agli allevatori con il loro oro bianco e mozzarella di bufala conosciuta ed apprezzata nel mondo. Un incontro fondamentale per informare sul lavoro del Governo e per creare confronto sulle problematiche generali e territoriali vissute dagli imprenditori, operatori e lavoratori dei settori.”