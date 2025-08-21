CAPACCIO PAESTUM. INCHIESTA MULTE, AVVISI NOTIFICATI: C’E’ ANCHE L’EX SINDACO ALFIERI

C’è anche l’ex Sindaco di Capaccio Paestum ed ex Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri tra i destinatari dell’avviso di garanzia, alla conclusione delle indagini, nell’ambito dell’inchiesta sulle multe elevate e poi annullate dall’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum. Un’inchiesta che, partita nei mesi scorsi, ha avuto, questa mattina, il primo sviluppo. Tra i destinatari dell’avviso di garanzia, oltre che Alfieri, ci sarebbero anche due ex assessori comunali di Capaccio Paestum, uno stretto collaboratore dell’ex Sindaco, ed alcuni funzionari, tra cui esponenti della Polizia Municipale.

