CAPACCIO. SI DIMETTONO 15 CONSIGLIERI COMUNALI, IL COMUNE AL VOTO NEL GIUGNO 2025

Sono stati ben 15 i Consiglieri Comunali di Capaccio che, nel pomeriggio, dinanzi al notaio, hanno sottoscritto le dimissioni dalla carica: un atto che, in automatico, senza l’attesa dei 20 giorni per il perfezionamento delle dimissioni del Sindaco Alfieri – giunte in mattinana – provoca il decreto di scioglimento dell’amministrazione comunale, la nomina di un Commissario Prefettizio e, soprattutto, la possibilità che le elezioni comunali si tengano già nel mese di Giugno.

Alla fine a sottoscrivere le dimissioni sono stati il presidente dell’assise civica Angelo Quaglia ed i consiglieri Igor Ciliberti, Antonio Scariati, Pasquale Accarino, Angelo Merola, Giovanni Cirone, Ulderico Paolino, Gianmarco Scairati, Maria Rosa Giuliano, Luca Sabatella, Serena Landi, Annalisa Gallo, Adele Renna, Domenico Di Riso e Rossella Anna Tedesco.