TERZO MANDATO. DE LUCA TORNA A PARLARE: “SIAMO DINANZI AD UNA CONCEZIONE ISLAMICA DEL DIRITTO”

“Abbiamo avuto in Italia una vicenda francamente incredibile. Abbiamo approvato in quattro Regioni d’Italia la stessa legge elettorale. Tre Regioni l’hanno approvata prima della Campania, senza nessuna contestazione da parte del governo. L’ultima Regione è stata il Piemonte che ha approvato una legge, ancora più restrittiva rispetto a quella della Campania, a luglio 2023. Il governo non ha impugnato nulla”. Lo ha spiegato, con riferimento alla legge sul cosiddetto terzo mandato, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto all’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar Campania. “C’è un mio collega, il presidente della Regione Veneto, che il terzo mandato lo sta finendo. È incredibile: quattro Regioni approvano la stessa legge e – ha aggiunto il governatore campano – una sola vede impugnata la propria legge in maniera, a mio parere, del tutto illegittima. La Regione è un ente costituzionale, la forma di governo fa parte delle competenze delle Regioni, a meno che non decidiamo di scioglierle. Anche da questo punto di vista siamo a una concezione del diritto che Sabino Cassese definirebbe islamica: il diritto che si può allungare, allargare, restringere, a seconda delle convenienze”

