CAPUTO SI TURA IL NASO E RESTA CON FICO ? LO DICE DE LUCA: “STA CON CENTRO SINISTRA”

Pare tramontata, almeno al momento, l’ipotesi di un passaggio all’interno della coalizione di centro destra di Nicola Caputo, esponente di Italia Viva, assessore regionale all’Agricoltura. Le dichiarazioni al vetriolo dello stesso Caputo nei confronti del candidato Presidente del Centro Sinistra Roberto Fico (“Non mi turo il naso”, ndr), sembrano essere rimaste lettera morta ed a conferma del passo indietro dello stesso Caputo sono arrivate anche le dichiarazioni del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

“Caputo ha invece fatto dichiarazione di adesione al centrosinistra prima del nostro convegno sull’agricoltura a Palazzo Reale, per cui non ci sono motivi di preoccupazione. L’unica vera mia preoccupazione è che si definisca un programma serio, ma ad ora non lo abbiamo ancora. E poi – osserva De Luca – il candidato di centrosinistra parte dal 9% dei voti, questo in base a quanto preso dalla coalizione alle scorse Regionali, mentre De Luca parte dal 70%; quindi chi si deve preoccupare e rinnovare?”

Pare che a bloccare l’ingresso di Caputo nel Centro destra, in Forza Italia per la precisione, sia stata l’adesione al movimento degli azzurri dell’attuale Consigliere Regionale Zannini.