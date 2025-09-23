SAN VALENTINO TORIO. COMUNE E CARABINIERI CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI

“Mercoledi 24 Settembre alle ore 18.30, presso l’ aula consiliare del Palazzo Comunale, ospitiamo l’ ARMA DEI CARABINIERI per una nuova iniziativa a favore delle fasce piu’ deboli ed in particolare per gli anziani.
Il Tenente Colonnello GIANFRANCO ALBANESE, Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, sara’ nel nostro paese per impartire istruzioni utili alle persone piu’ sole ed indifese come i nostri nonnini, per prevenire le varie tipologie di truffe che persone poco raccomandabili potrebbero praticare a loro danno.”
Lo annuncia il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese.
Un’ azione di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e soprattutto degli anziani, che puo’ davvero essere utile ad evitare situazioni incresciose.
Ringrazio per questo l’ Arma dei Carabinieri ed in particolare il Tenente Colonnello Gianfranco Albanese per averci proposto nuovanente l’ iniziativa, ed il Comandante della Locale Stazione Mar.llo Gennaro Corvino.
Una iniziativa che abbiamo voluto ospitare con convinzione e per questo ringrazio per la collaborazione la consigliera comunale delegata alle Politiche Sociali Maddalena Celentano, il consigliere comunale delegato alla Sicurezza Ernesto Velardo ed il Comandante della Polizia Locale Giovanni De Caro.
La cittadinanza tutta e’ invitata a partecipare. Non mancate…!!!