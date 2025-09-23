LUCA CASCONE: “PROSEGUE IL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS IN CAMPANIA”

“Continua il rinnovo del parco autobus della Campania!

Questa mattina, presso la sede operativa di Air Campania a Caserta, alla presenza del Presidente Vincenzo De Luca, sono stati consegnati 42 nuovi autobus zero emissioni, allestiti per servizi di tipo urbano.”

Lo annuncia il Consigliere Regionale del Gruppo De Luca Presidente Luca Cascone.

Dotati di una motorizzazione elettrica a batteria, potranno trasportare fino a 50 passeggeri, di cui 18 a sedere e saranno dotati di dispositivi elettronici afferenti al “Sistema Intelligente di Trasporto collettivo della Campania” (ITS-C)

Con questi 42, gli autobus al servizio del trasporto pubblico locale consegnati alle Aziende di TPL sono 1.543 su 1.685 complessivamente previsti al 31/12/2025: un ulteriore passo in aventi per rendere il trasporto pubblico in Campania sempre più accessibile, sicuro e confortevole per cittadini e turisti, oltre a diminuire i consumi e abbattere l’inquinamento.