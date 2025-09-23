MARTINO D’ONOFRIO: “ALL’ISTITUTO NAUTICO PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO”

“Questa mattina alla stazione marittima ho partecipato in rappresentanza della Provincia di Salerno all’apertura dell’anno scolastico dell’istituto nautico Giovanni XXIII organizzato diligentemente dalla dirigente dott.ssa Daniela Novi.”

Lo scrive il Consigliere Provinciale con delega all’Edilizia Scolastico Martino D’Onofrio.

Bella Manifestazione che ha visto la presenza della Sottosegretaria all’istruzione On. Frassinetti, del Prefetto dott. Esposito, del Questore dott. Conticchio, del provveditore dott. Minella e di tante altre autorità civili, religiose e militari. Nel corso della manifestazione sono stati premiati gli studenti che nel precedente anno scolastico si sono distinti per profitto e capacità

