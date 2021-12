CARLO SARRO (FORZA ITALIA): “BRUCELLOSI, QUADRO INQUIETANTE. CHIEDERO’ AL MINISTRO DI INTERVENIRE”

“Lo scenario che si delinea all’esito dei primi accertamenti è inquietante; chiederò al ministro l’invio degli ispettori e, soprattutto, presenterò una interrogazione urgente affinché su tutta questa storia venga finalmente fatta piena luce a tutela non solo degli allevatori casertani e de patrimonio zootecnico di Terra di Lavoro ma anche per restituire la necessaria serenità a tutti gli operatori del settore ed ai tanti consumatori che prediligono la mozzarella di bufala. Non c’è più spazio per sotterfugi, improvvisazione e losche manovre”.Lo afferma l’onorevole Carlo Sarro, Deputato di Forza Italia, componente della commissione Affari Costituzionale di Montecitorio rinviando ai dati emersi dall’inchiesta della magistratura casertana sugli abbattimenti ingiustificati dei capi bufalini eseguiti in provincia di Caserta negli ultimi dieci anni.

