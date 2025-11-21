CARMELA ZUOTTOLO (FORZA ITALIA): “COMPETENZA ED ASCOLTO PER CAMBIARE DAVVERO”

Domenica e lunedì prossimi i cittadini campani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta. Una sfida decisiva, in cui si inserisce con forza la candidatura di Carmela Zuottolo, già sindaca di San Marzano sul Sarno, in corsa per un seggio in consiglio regionale con la lista di Forza Italia.

Zuottolo, forte della sua esperienza amministrativa, sta portando avanti una campagna incentrata sulla necessità di un vero cambio di passo per la regione, focalizzato sulla sanità, lo sviluppo dei territori e il sostegno alle piccole e medie imprese. Il suo impegno è indissolubilmente legato alla visione politica del candidato presidente per il centrodestra, Edmondo Cirielli.

“Sono emozionata e onorata di aver percorso in queste settimane ogni angolo del nostro territorio. Ho ascoltato le istanze, raccolto le preoccupazioni e ho visto la voglia di riscatto che anima i Campani. È giunto il momento di trasformare questa energia in un voto consapevole. Le elezioni regionali non sono una semplice formalità, ma l’occasione per scegliere chi dovrà risolvere le questioni più urgenti: dalla qualità della nostra Sanità alla creazione di opportunità di lavoro durature, soprattutto per i giovani”, ha detto.