GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “DAGLI INCONTRI SUI TERRITORI LA CONFERMA DEL LEGAME CON LA GENTE”

#iostoconpeppe è l’hashtag del tam-tam social che da più di quindici giorni ormai sta accompagnando la lunga cavalcata di Giuseppe Fabbricatore, candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista di Fratelli d’Italia, circoscrizione di Salerno.

Le immagini degli ultimi eventi pubblici, da Sapri a Scafati, raccontano più delle parole l’onda travolgente di entusiasmo, affetto e condivisione che l’esponente di punta del partito di Fratelli d’Italia, da sempre al fianco di Edmondo Cirielli, suo mentore politico nonché amico fraterno, attuale candidato Presidente alla Regione e vice Ministro. È stato proprio Fabbricatore a fondare uno dei primi gruppi consiliare in Italia sotto le insegne di FdI nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti nel lontano 2012, sempre al fianco di Edmondo Cirielli.

Oggi il candidato al Consiglio regionale raccoglie i frutti di una lunga semina, di un’ampia e solida costruzione di rapporti sui territori partita da lontano.

Oggi una provincia intera, dai piccoli borghi del Cilento ai Comuni più grandi dell’Agro, lancia la volata a Giuseppe Fabbricatore verso il Consiglio regionale della Campania.

La testimonianza più forte è giunta proprio l’altra sera, nella sua Nocera Superiore, in occasione dell’incontro pubblico organizzato in località Starza.

Più di 500 persone -militanti di Fratelli d’Italia, imprenditori, operai, impiegati, casalinghe, artigiani, amministratori locali, simpatizzanti, rappresentanti del mondo dell’associazionismo e della cultura, insegnanti, liberi professionisti, dirigenti di partito- hanno sottolineato con la loro presenza l’adesione convinta in un progetto politico capace di dare una vera svolta alla Regione Campania.

Al fianco di Fabbricatore, mentre nella piazza risuona l’inno di Mameli, gli amici di sempre: i parlamentari Antonio Iannone ed Imma Vietri, l’europarlamentare Alberico Gambino.

L’arrivo del vice Ministro e Candidato Presidente Edmondo Cirielli è il sigillo ad una serata importante in termini di partecipazione e sostegno autentico.

«Adesso c’è bisogno di un cambio di passo in Regione Campania affinchè ci sia un collegamento istituzionale diretto con il Governo Meloni, affinchè le tante opere incompiute possano trovare finalmente una conclusione per assicurare quello sviluppo dei territori rimasto fermo per dieci anni e per il bene dei cittadini di tante comunità», ha ribadito Fabbricatore.

In tal senso, uno dei suoi punti di forza, espresso prima nella fase di ascolto dal basso e poi in quella operativa sui tavoli romani, è proprio la capacità di dare concretezza agli impegni assunti con i territori.

Oggi Fabbricatore è pronto a fare la sua parte in maniera decisiva, da Consigliere regionale di Fratelli d’Italia al fianco del Presidente Edmondo Cirielli, dando risposte concrete ai bisogni raccolti negli ultimi due anni nel cuore di tante comunità da presidente provinciale del partito: dalla sanità alla mobilità, dalla sicurezza alla cultura, dalle aree industriali a quelle artigianali, dal turismo alla scuola.

Nel corso del suo incarico quale Presidente del partito FDI di Salerno, con la determinazione che lo contraddistingue, ha saputo costruire una rete di comitati e circoli territoriali, pezzo dopo pezzo, incontro dopo incontro in un crescendo di partecipazione ed entusiasmo.

Quell’entusiasmo che conferma il legame che Fabbricatore ha saputo creare e consolidare con il territorio, con i tanti coordinatori cittadini, i dirigenti di partito, presidenti dei vari comitati e con tutti i cittadini e simpatizzanti che, sempre più numerosi, si sono avvicinati alle idee e ai valori del partito.

«Dopo il 24 novembre continuerò a fare con l’impegno di sempre ciò ho sempre fatto in questi anni da uomo di partito, ma con la differenza di poterlo fare anche da Consigliere regionale».

