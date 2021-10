Ci sono 150 giorni, in luogo degli ordinari 60, per pagare le cartelle ricevute nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Il differimento vale ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio delle procedure di pignoramento, ma non ai fini della proposizione del ricorso.

E’ quanto stabilito dal testo del Decreto Fiscale, approvato dal Governo ed in arrivo alle Camere per la sua definitiva approvazione ed entrata in vigore.