ECCO IL NUOVO DIRETTIVO MONTE PRUNO GIOVANI: EVENTO CON FEDERICO BUFFA

Un ospite di eccezione, per una serata di grande spessore a marchio Associazione Monte Pruno Giovani, grazie al supporto della Banca Monte Pruno.

Il noto giornalista di Sky Federico Buffa ha dato vita ad una appassionante performance nell’evento che celebrava il rinnovo delle cariche sociali dell’Associazione Monte Pruno Giovani.

Al Teatro Scarpetta di Sala Consilina, l’Assemblea dei Soci ha nominato Sebastiano Greco nuovo Presidente dell’Associazione Monte Pruno Giovani, in successione del precedente Presidente Antonio Mastrandrea.

Il nuovo Direttivo eletto, inoltre, vede i seguenti componenti: Elio Albanese, Jessica D’Amato, Antonio Santangelo, Antonio Vertucci, Pietro Fortunati, Michele Albanese jr. , Annamaria Lotierzo e Antonio Vertucci.

Un rinnovamento che lancia l’Associazione in un nuovo triennio, dove al centro ci saranno, come sempre, i valori cari alla BCC Monte Pruno che puntano a valorizzare e far crescere le giovani generazioni attraverso l’amicizia, la condivisione, il mettersi in gioco ed il sano divertimento.