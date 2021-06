CARTELLE ESATTORIALI, VERSO LO STOP DELLE NOTIFICHE FINO AL 1 SETTEMBRE

Invio delle cartelle esattoriali di nuovo congelato: secondo quanto si apprende governo e maggioranza sono al lavoro per rinviare ancora la partenza della macchina della riscossione, al momento ferma fino al 30 giugno.

La mediazione in corso potrebbe portare a un ulteriore rinvio di 2 mesi, fino agosto con la ripresa delle attività dal 1 settembre.

La novità potrebbe arrivare con una modifica al decreto Sostegni bis, attualmente all’esame della commissione Bilancio della Camera. Sul tema ci sono numerose proposte di modifica compresa quella leghista di prolungare lo stop fino alla fine dell’anno.

“Passa la proposta della Lega: estate senza cartelle esattoriali, ora lavoriamo su saldo e stralcio e rottamazione. È una boccata d’ossigeno per 18 milioni di italiani, che in un momento di reale difficoltà come questo rischiavano di ricevere 163 milioni di cartelle”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.