CAVA DE’ TIRRENI. ITALO CIRIELLI (FDI): “DOPO RIANIMAZIONE L’OSPEDALE TORNI AI FASTI DI UN TEMPO”

La riapertura (finalmente) del reparto di Anestesia e Rianimazione all’ospedale Santa Maria Incoronata dell’Olmo è sicuramente una buona notizia. Ora la struttura ospedaliera può tornare a svolgere l’ordinario servizio per i cittadini di Cava de’ Tirreni e i comuni limitrofi della Costiera Amalfitana. Ma è innegabile il ritardo (quasi un anno ormai) che ha comportato gravi ripercussioni sulla rete di assistenza sanitaria, nel silenzio assordante delle amministrazioni a guida Pd”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Italo Cirielli: “La riapertura di questo reparto deve essere considerato solo un primo passo per riportare l’ospedale ai fasti di un tempo. Occorre potenziare il pronto soccorso e gli altri reparti incrementando il personale e dotandolo di strumentazioni adeguate. Ringrazio gli operatori ospedalieri e tutti i cavesi che sono scesi in piazza insieme a tutti i gruppi di opposizione per rivendicare il diritto ad avere un ospedale efficiente tutto l’anno. Come Fratelli d’Italia – conclude Cirielli – ci batteremo sempre in tutte le sedi opportune per tutelare il diritto alla salute dei cavesi e dei cittadini della Costiera Amalfitana”.

